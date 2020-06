Con las temperaturas cercanas a los 110ºF en Arizona, instan tomar precauciones

Arizona tendrá un jueves caluroso con temperaturas de tres dígitos, tome sus precauciones para no sufrir golpes de calor. Meteoróloga, Suheily López Belén, reitera que exponerse al sol por mucho tiempo puede ser muy peligroso. Tome precauciones: use protector solar, busque la sombra, manténgase hidratado, vista colores claros, use gafas y una gorra.