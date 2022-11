Los marranos no cruzan la frontera como mascotas, ni tampoco la carne de cerdo

Hay algunos animales que pueden ser detenidos mientras esperan su disposición a expensas del propietario. Los roedores africanos, los murciélagos, los primates no humanos y las civetas no pueden importarse como mascotas bajo ninguna circunstancia, informó CBP en un comunicado. Las mascotas a las que no se les permite cruzar a Estados Unidos deben enviarse de regreso al país de origen.