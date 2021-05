“Tenemos que vacunarnos”: los CDC hacen un llamado para que trabajadores esenciales en Arizona se inmunicen

“Esos 250 millones de dosis que hemos aplicado han sido aplicadas de manera segura. El público en este país puede estar seguro de que estamos comprometidos completamente a mirar la ciencia y hacer lo que tengamos que hacer para garantizar la seguridad del publico y que las vacunas no nos van a afectar negativamente”, indica el doctor José T. Montero de los CDC.

“Hay muchos mensajes todos allá afuera. A mi me llega mensaje todos los días. Mi mamá me manda mensajes y le digo no crea eso y le explico. Los mensajes los cambian todas las veces, hay que entender que hay personas con intenciones que están afectando el impacto de la salud de la población, tenemos que vacunarnos”, insta el doctor José T. Montero, director de MHCDS del centro de apoyo estatal, tribal, local y territorial de los CDC.