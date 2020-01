Bomberos de Arizona ayudarán a combatir los incendios forestales en Australia

The U.S. continues to send fire personnel to Australia, @BLMArizona has 2 there now, Koreena Haynes, BLM AZ State Office, and Brady Shultz, AZ-CRD-Kingman [photos], and 2 more en route this week, Cody Goff, AZ Strip and John Garrett, Gila District. #AZtoAU #AZFire #AUBushFires pic.twitter.com/F8ZGZKD5g6

— BLM Arizona Fire (@BLMAZFire) January 6, 2020