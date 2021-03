Condado de Pima ofrece ayuda para pagar la renta a inquilinos sin importar su estatus migratorio

Es importante recalcar que debido al gran numero de aplicaciones y personas que están en espera la espera puede ser de hasta tres meses. Pero autoridades aseguran que esto no debe de ser impedimento para que se solicite la ayuda, y aclaran que el estatus migratorio no debe de ser un impedimento.

“Queremos que sepan que estos fondos están para asistir y prevenir los problemas al no tener hogar, porque es lo que queremos todos, que personas se queden en casa porque ahorita no hay a donde ir, no tenemos muchas casas y apartamento en donde personas pueden ir”, dijo Grijalva.