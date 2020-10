Arizona reporta más de 800 casos nuevos de coronavirus incluyendo 10 muertes

El número de muertes por coronavirus en Arizona llega a 5,743 mientras que los casos confirmados llegan a 223,401 este jueves. Cabe mencionar que el estado de Arizona no registra cuántas personas se han recuperado.

Aunque las autoridades de salud han autorizado una mayor reapertura de negocios y escuelas, médicos aseguran que no se deben relajar las precauciones.



“Es elemental recordar que la mascara no sirve de nada si no es un cubrebocas y nariz” explica el doctor Pedro Rodríguez. “Mantener una buena limpieza de manos y de superficies. Mantener la distancia entre nosotros. No porque podemos estar en ciertos lugares públicos se acabó la distancia y el sentido común” agregó. El doctor también le insta a la población de hacerse la prueba para el coronavirus ya que hay varios lugares donde se la puede hacer sin costo.