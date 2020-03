Arizona: distritos escolares ofrecen alimentos gratuitos a jóvenes a pesar del cierre

Distrito escolar de Roosevelt (Roosevelt School District)

Este distrito servirá desayuno todos los días de lunes a viernes de 8 AM a 9 AM y el almuerzo se servirá de lunes a viernes de 11 AM a 12 PM. “Se alienta a todos los estudiantes menores de 18 años a que vengan a recoger las comidas diariamente” dijo el distrito a través de un comunicado.