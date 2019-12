Alertan sobre la propagación de planta invasiva y nociva en el condado Pima

"No se deje engañar porque es bonita", advierte Jessie Byrd, presidente de la Sociedad de Plantas Nativas de Arizona. “Un nombre feo es más apropiado para esta terrible hierba. Se ha apoderado por completo de Phoenix, y queremos ser proactivos para que esto no se convierta en una hierba invasora que se apodere de Tucson”, agregó.

En Phoenix, 'Stinknet' infestó las instalaciones de Ben Avery Game and Fish en 2005, pero no recibió tratamiento. Luego se extendió en Bosque Nacional de Tonto, a lo largo de las autopistas I-17 y la I-10. En Tucson, Stinknet comenzó a proliferar en 2015 en el extremo oeste de Prince Road hasta llegar a The Chuck Huckelberry Loop entre UA Farm y Rudasill Road.