"Con la verdad vamos a ganar": Adrian Fontes es el candidato demócrata a la secretaria de estado de Arizona

El voto por correo en Arizona es legítimo, es seguro, es fácil usar, es contable. Es una cosa que presentaron los republicanos originalmente en Arizona, y es un grupo, no son todos los republicanos. No son todos los republicanos que quieren desechar esa práctica de votar por correo, pero ese pequeño grupo tiene voces altas y están diciendo que hay problemas, que esto que el otro, pero no han no podido comprobar ninguna de esas acusaciones en un tribunal. No han presentado evidencia de que hay problemas.