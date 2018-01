Dos estudiantes murieron y 17 más resultaron heridos tras tiroteo en una escuela preparatoria en Kentucky

Dos estudiantes murieron y 17 más resultaron heridos tras un tiroteo que se registró la mañana de este martes dentro de la escuela preparatoria Marshall County High School, en Denton (Kentucky), según confirmó el gobernador del estado, Matt Bevin, en conferencia de prensa.





El pistolero, un adolescente de 15 años, fue arrestado en el plantel sin incidentes y será imputado por asesinato e intento de asesinato.



Las víctimas mortales fueron dos adolescentes. Una alumna de 15 años de edad, quien murió en la escena, y otro alumno, también de 15 años, quien falleció en un centro hospitalario.

De las 17 personas que resultaron heridas, 12 están siendo tratadas por heridas de bala y 5 por otro tipo de lesiones.

Las autoridades informaron que el tiroteo inicio alrededor de las 8 am, cuando el presunto agresor ingresó al plantel con un arma y empezó a disparar. Los investigadores están revisando los antecedentes del estudiante detenido.

Las identidades de las víctimas no serán reveladas por ahora y el gobernador Bevin pidió a los medios respeto para las familias que se vieron afectadas por la tragedia. “Esta es una herida que va a tardar mucho tiempo para sanar… respetemos el dolor de las familias”, dijo Bevin.



