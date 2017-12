Desapareció mientras intentaba vender su auto en Craigslist y terminó muerto

HOUSTON, Texas. - Altaf Hussain Malik salió de su casa el martes 5 de diciembre, justo después de cenar, para encontrarse con una persona interesada en ver el vehículo que había puesto a la venta, pero nunca regresó, según autoridades del condado Fort Bend, en Texas.





Malik, de 42 años y padre de cuatro hijos, publicó el anuncio de la venta de su auto Audi en el servicio gratuito de avisos clasificados Craigslist, de acuerdo con versiones de conocidos de la familia.



Cuando habían transcurrido dos horas desde que dejó su casa y en vista de que no se comunicaba, su esposa, Quratulain Tariq Malik, lo llamó y le mandó mensajes, pero no tuvo respuesta. “Él me dijo que no se iba a tardar... lo llamé y me respondía el buzón, le mandé mensajes y no respondía, busqué a sus amigos, pero tampoco estaba con ellos”, dijo la mujer, quien aclaró que su esposo no sufría ninguna enfermedad ni tenía adicciones.

La señora Malik reportó la desaparición a las autoridades del condado Fort Bend al día siguiente y habló con medios locales para dar a conocer el caso y tratar de encontrar apoyo de la comunidad para localizarlo.

Tres días después del reporte, un residente de un conjunto de apartamentos ubicado en el sureste de Houston se disponía a tirar la basura en un contenedor cuando notó que en el interior, debajo de las bolsas con desechos, había un cuerpo. Oficiales de policía y paramédicos llegaron al lugar y determinaron que la víctima era un hombre y había muerto al recibir varias puñaladas.

El personal del instituto de medicina forense del condado Harris logró determinar que el cadáver correspondía a Altaf Hussain Malik y que su muerte se había producido el jueves 7 de diciembre, alrededor de las 11 pm.

Las autoridades no han informado qué pudo haber ocurrido en el espacio de tiempo que transcurrió desde la noche del martes 5 de diciembre, cuando Malik desapareció, y la fecha de su muerte, ocurrida la noche del jueves 7 de diciembre. Los investigadores creen que la víctima se desplazó desde su casa en la ciudad de Richmond, al suroeste de Houston, hasta un sector ubicado a unas 20 millas de su residencia.



Detectives de la policía de Houston y de la oficina del sheriff del condado Fort Bend están a cargo de investigación y piden a la ciudadanía reportar cualquier pista que tengan del caso o información sobre el paradero del auto de la víctima, un Audi A-8 del 2009, color azul oscuro con placas HZX9910. Los números habilitados para hacer cualquier denuncia son: 713-308-3600, 713-222-8477 y el 281-342-8477.

Un representante de la Sociedad Islámica de Houston creó una cuenta en la página de colectas Go Fund Me para ayudar financieramente a la viuda de Malik y sus cuatro hijos. Hasta ahora las donaciones suman más de 200,000 dólares.

