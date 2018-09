Descubren 160 inmigrantes indocumentados en el sur de Texas durante el fin de semana

En el primer incidente, agentes del puesto de control de McAllen estaban trabajando en el área de Granjeno, Texas, y encontraron a un grupo de 64 indocumentados , compuesto por varias familias y menores no acompañados, procedentes en su mayoría de Honduras y Guatemala. Una mujer que viajaba con su hija de 2 años tuvo que ser atendida en el sitio del hallazgo por personal médico de la Patrulla Fronteriza porque presentaba síntomas de deshidratación y luego fue llevada a un hospital local.

Los indocumentados detenidos en la stash house de Mission reportaron que no habían comido en dos días y los agentes comprobaron que en el lugar no había comida, el agua era limitada y no tenían aire acondicionado.