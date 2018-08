HOUSTON, Texas. - Este jueves el nombre del demócrata Beto O’Rourke , que compite con el republicano Ted Cruz por un escaño al senado federal que actualmente ocupa el segundo, aparece en varios hilos de Twitter , con miles de comentarios, y no se debe a una estrategia digital de su campaña, sino a una serie de ataques personales en su contra por parte del partido Republicano de Texas (Texas GOP). Ataques que, sin embargo, han acabado favoreciéndolo, según las reacciones de algunos usuarios de la red.

“Beto ha estado esquivando los debates con el senador Ted Cruz. No podemos imaginar por qué, pero tenemos algunas ideas...”, se lee en un tuit publicado en la cuenta oficial del Texas GOP el martes 28 de agosto. Debajo del mensaje aparece una foto del O’Rourke agarrando una patineta con la leyenda: “Querido Ted, lo siento, pero tengo que patinar el viernes que se programó el debate . Acabó de recibir esta increíble patineta. Estoy seguro que a los electores no les importa”.

El demócrata argumentó que su oponente estaba tratando de imponer ciertos aspectos al cronograma del debate relacionados con la hora, los moderadores y los temas a discutir y que, por esta razón, prefería que el encuentro no se realice hasta que haya un acuerdo conjunto del estilo de debate .

En un segundo tuit, publicado también el martes, el partido volvió a referirse al asunto diciendo: “ Quizás Beto no puede debatir con Ted Cruz porque ya tiene planes ”, acompañando el mensaje con una foto de O’Rourke de los años 90 cuando pertenecía a una banda de rock , en la que se le ve de cabello largo y vistiendo una camisa floreada.

Para completar su secuencia de ataques personales, tuitearon: “Siempre existe la posibilidad de que Robert "Beto" O'Rourke no debata con el senador Cruz porque se metió en una situación confusa …”, junto a la foto de un arresto del candidato en su juventud. Encima de la imagen hay texto en que se lee: “Lo siento, no puedo debatir. Tomé un poco más de la cuenta”.

“Hablando en serio, nuestro presidente republicano se acostó con una estrella porno y le pagó para silenciarla. Los contribuyentes tenemos que pagar por sus viajes a campos de golf (de su propiedad) y él no mostrará sus declaraciones de impuestos. ¿Creen me importa algo que hizo Beto hace 20 años?" , comentó el usuario @Markseverett.

Incluso los usuarios que viven fuera del estado dieron sus mensajes favorables: “Wow, esto es grandioso, excelente para Texas. No puedo votar por Beto, pero viendo esta foto quizás decida enviarle una contribución monetaria” , dijo @Bennythesnitch.

"Tienen miedo"

El publicar los tuits con las fotos de Beto andando en patineta o de cuando pertenecía a una banda de músicos no implica nada negativo, agregó el académico. “La mayor parte de la gente va a ver esto y va a concluir que no es ningún pecadillo serio, no es ninguna deficiencia en su carácter moral”.