Una hispana salió a buscar a su hermano desaparecido y ahora tampoco hay rastro de ella

El caso ha llamado la atención de las autoridades porque la mujer desapareció después salir a buscar a su hermano en el vecindario donde vivía, tras enterarse de que no había regresado a su domicilio.

Los familiares de los hermanos Escobar tratan de mantenerse "positivos y fuertes" a pesar de que hasta ahora el único avance que ha habido en el caso es el hallazgo de la camioneta que estaba manejando Dina antes de su desaparición en una playa de Galveston. Estaba quemada, pero según las autoridades de la isla, no encontraron cuerpos en su interior.

“(El martes) fui al departamento de policía para averiguar en persona si sabían algo nuevo del caso, pero me dijeron que aún siguen procesando el vehículo y que no me pueden dar muchas respuestas”, explicó a Univision Noticias la hija de Dina, Lea Salamanca.