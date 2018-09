HOUSTON, Texas.– La Policía de Houston confirmó a través de un mensaje de Twitter que ya identificaron a una persona de interés en la desaparición de los hermanos Dina y Rogelio Escobar , de quienes no se conoce el paradero desde finales de agosto. Se trata de Ramón Escobar, sobrino de los desaparecidos.

"Ramón Escobar, sobrino de Dina y Rogelio Escobar, fue arrestado ayer en Santa Mónica, California. Él es una persona de interés en la desaparición (de los hermanos) en Houston. Nuestros investigadores quieren hablar con él. En este momento no hay ninguna otra información", dice el tuit de las autoridades.

Qué se sabe de la desaparición de los hermanos Escobar

El caso ha llamado la atención de las autoridades porque la mujer desapareció después salir a buscar a su hermano en el vecindario donde vivía, tras enterarse de que él no había regresado a su domicilio.

Los familiares de los hermanos Escobar han tratado de mantenerse "positivos y fuertes" a pesar de que hasta ahora el único avance que ha tenido el caso es el hallazgo de la camioneta que estaba manejando Dina antes de su desaparición en una playa de Galveston. Estaba quemada, pero según las autoridades de la isla, no encontraron cuerpos en su interior.

El hallazgo del vehículo en las condiciones que se encontró hace pensar a Tim Miller, fundador de Texas EquuSearch –una organización de voluntarios que ayudan a localizar a personas desaparecidas– y quien ha estado en muchas búsquedas a lo largo de los años, que este no es un caso normal de una persona desaparecida . "Tiene todas las indicaciones de que ocurrió un crimen" , dijo Miller a medios locales.

"Es un caso muy raro… que los dos desaparezcan y que las autoridades no tengan ni una pista de su paradero. No sé por qué está pasando esto, no sé si están vivos", indicó Lea y agregó que ni su mamá ni su tío tenían problemas con nadie.