Virgo - Martes 15 de septiembre 2020: renace la esperanza sobre lo que considerabas perdido

Pronóstico del día: el tránsito de los signos comienza a actuar, sobre todo cuando se posiciona en tu lugar. Como no has tenido las respuestas que buscabas ante personas que podrían ayudarte, recurres a veces a las que tienes a la mano y no siempre son las indicadas. Vuelves de nuevo a tu centro, a pesar de tener altibajos recurrentes.