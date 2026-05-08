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Virgo, horóscopo del viernes 8 de mayo de 2026: da el primer paso ahora

Las palabras que elijas hoy tienen el poder de transformar tu realidad, así que comunícate con intención y rodeáte de quienes nutren tu mente.

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Las poderosas energías de la Luna Llena en Escorpio te invitan a una profunda transformación, donde cada palabra que expreses puede abrir puertas a nuevas posibilidades; aprovecha este momento para soltar lo que ya no te sirve y dejar entrar una vibrante energía que potencie tu crecimiento y ambiciones.

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Horóscopos

Querido Virgo, en este día tus palabras tienen un poder especial. La comunicación será fundamental, así que elige con cuidado lo que deseas expresar. Tu capacidad para influir en los demás puede abrir puertas que antes parecían cerradas, así que utiliza esta energía a tu favor.

Rodéate de quienes elevan tus pensamientos y te aportan nuevas perspectivas. Las conversaciones que mantengas hoy pueden ser más que simples intercambios; son oportunidades para aprender y crecer. No dudes en compartir tus ideas y escuchar las de los demás, ya que cada opinión cuenta.

Si has estado pensando en viajar o explorar nuevos lugares, este es el momento de comenzar a planificar. Dedica un tiempo cada día a visualizar ese destino que te llama la atención. La proyección mental te ayudará a definir objetivos claros y concretos para que puedas hacerlos realidad.

Recuerda que el conocimiento es poder y hoy tienes una oportunidad única para abrir tu mente a nuevas posibilidades. Sé consciente de tus palabras y acciones y verás cómo el universo responde a tu intención con abundancia.

  • Y para los próximos días.. Esta semana, Virgo debe confiar en su visión profesional, aprovechar oportunidades y adaptarse a nuevas demandas para brillar.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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