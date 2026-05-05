Virgo

Virgo, horóscopo del martes 5 de mayo de 2026: selecciona dos prioridades y avanza

La claridad y visión te permitirán guiar a los que te rodean hacia el cumplimiento de metas elevadas, aprovechando las oportunidades de expansión y crecimiento que se presenten.

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Video Conversando con Zellagro: las energías sutiles

Bajo el manto lunar en Sagitario, las estrellas te susurran que tus vínculos sociales se enriquecerán; aprovecha esta energía cósmica que te permitirá explorar nuevas conexiones y propuestas seductoras, guiando a los demás con tu visión clara hacia el cumplimiento de metas elevadas. ¡Deja que el amor despierte y te lleve a nuevas aventuras!

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Virgo, esta es tu predicción de hoy: El tránsito lunar de hoy será altamente favorable para los signos de aire, como el tuyo. Las oportunidades de expansión y crecimiento serán vastas. Gracias a tu claridad y visión, guiarás a los demás hacia el cumplimiento de tus metas más elevadas.

  • Y para los próximos días.. Los asuntos vinculados a viajes, estudios y trámites legales ocuparán tu mente. Podrías comerciar con otras regiones o gestionar dinero del exterior. Conviene confiar y ordenar tus ideas al ritmo de lo posible. Va bien una infusión de manzanilla y menta.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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