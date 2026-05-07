Virgo Virgo, horóscopo del jueves 7 de mayo de 2026: empieza imperfecto y sorpréndete Mantén un diario a mano donde escribas tus pensamientos y sueños; este simple hábito puede ayudarte a canalizar la energía de transformación que te rodea y a descubrir nuevas oportunidades que quizás no habías considerado.

Video Conversando con Zellagro: el ojo interior

La poderosa energía de la Luna Llena en Escorpio invita a la transmutación, sugiriendo que lo que digas hoy puede abrir puertas a nuevas oportunidades; mantén tu mente y corazón receptivos a los conocimientos que fluyen a tu alrededor, mientras sueñas con viajes que transformen tu realidad.

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Virgo, este día te invita a poner atención a tus palabras. Recuerda que lo que dices tiene poder, así que elige tus frases con intención y profundidad. Tu capacidad para comunicarte será un recurso valioso en tus interacciones.

Hoy te rodearás de personas que te ofrecerán perspectivas interesantes y conocimientos que expandirán tu mente. Abre tu corazón y tu mente a sus enseñanzas; cada conversación puede ser una puerta a nuevas oportunidades.

Si tienes deseos de viajar o explorar nuevos horizontes, tómate el tiempo para soñar. Reserva unos minutos al día para imaginarte en esos lugares que tanto te intrigan. Esa energía de anticipación puede convertir tus deseos en realidad.

La clave está en ser proactivo y mostrarte abierto ante las posibilidades. Con tu atención y esfuerzo, podrás atraer lo que necesitas para crecer y evolucionar en todos los aspectos de tu vida.

Y para los próximos días.. Esta semana, Virgo debe enfocarse en su desarrollo profesional, tomar decisiones importantes y aprovechar oportunidades para brillar y crecer.

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