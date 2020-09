Tauro - Martes 15 de septiembre del 2020: tendrás un buen día al actuar espontáneamente

Pronóstico del día : No se debe dejar de considerar, que la carta regente es poderosa y negativa, pero se contrarresta con el tránsito de los signos y la reciente salida de la luna menguante. Mantendrás tu conducta constante para dirigirte lo más amigable posible. Pero si en algún momento encuentras, que no te sientes cómodo en un espacio, sal sin siquiera avisarlo.

AMOR Tus conductas han sido muy diferentes durante estos días, es importante que sepas que tiene que ver con una trascendencia importante y no lo contrario. Al momento de hacer estos movimientos, una energía positiva, te conviertes en una persona comprensiva y complaciente, pues pocas veces has visto que lo que tú haces, tiene un efecto en los demás.

SALUD

Revisa con calma todo aquello que comes, por más que te han dicho que los irritantes no son los mejores, tu cuerpo te incitará a que cambies tu alimentación de inmediato. Tienes gustos variados y eres uno de los signos que disfruta con mayor gusto la comida, pero no exageres si quieres mantener tu cuerpo sano.