Sagitario - Martes 15 de septiembre del 2020: propicias una reconciliación sorpresiva

DINERO

Has pensado demasiado en el dinero que se va, que en el que viene, ya te has preocupado lo suficiente, como para ocuparte de lo propio. Serás más certero en como inviertes lo que ganas, pero antes de ello, tendrás algunas dificultades que no son precisamente delicadas. Hagas lo que hagas, no confíes en nadie más que en ti, al menos por el momento.