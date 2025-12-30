Año Nuevo Rituales de Año Nuevo según tu signo zodiacal: atrae el amor, dinero y más para el 2026 El 2026 está a punto de llegar y junto con él nuestros anhelos, desesos y propósitos para este nuevo año. Si quieres asegurarte fortuna, abundancia y mucho amor, sigue estos rituales acorde a tu signo zodiacal que te harán empezar con el pie derecho.

El 2026 está a punto de llegar y junto con él nuestros anhelos, deseos y propósitos para este nuevo año. Si quieres asegurarte fortuna, abundancia y mucho amor, sigue estos rituales acorde a tu signo zodiacal, que te harán empezar el 2019 con el pie derecho.

Aries

Los Aries (21 de marzo - 20 de abril) son impetuosos, trabajadores, enérgicos, emprendedores y con gran sentido del deber. Y para seguir con esta actitud, deben realizar los siguientes rituales.

Para la buena suerte

La noche de Año Nuevo asegúrate de llevar 3 llaves en tu bolsillo. Esto atraerá las buenas vibras y te alejará de las malas energías.

Para el amor

Este año, algunos de los Aries terminaron con el corazón roto tras una decepción amorosa. Para deshacerte de todo lo malo y abrirle la puerta a un nuevo prospecto, haz lo siguiente: tira un vaso de agua a la calle y mientras lo haces piensa que con eso te olvidas de las lágrimas que derramaste este 2025.

Para el dinero

Si lo que buscas es atraer la abundancia a tu cartera, sigue este ritual: Durante las primeras horas del 2026, coloca semillas de ajonjolí en un recipiente de crista. Deberás cambiarlas cuando comiencen a deteriorarse o cada 30 días.

Tauro

Los Tauro (20 de abril - 20 de mayo) son pacientes, tranquilos, prácticos, decididos y ahorradores, pero también un poco gruñones y se oponen al cambio. Para tener la fortuna de su lado en este 2026, deben poner en práctica lo siguiente.

Para la buena suerte

Poco antes del inicio del 2026, deberás comer un plato de lentejas para llamar a la buena fortuna. Llegado el año nuevo, saluda a 7 personas desconocidas, para que tus proyectos personales se completen con éxito.

Para el amor

¿Quieres encontrar a esa persona especial? Para lograrlo tienes que hacer algo muy simple, siéntate y párate de una silla por cada una de las 12 campanadas del reloj.

Para el dinero

Los Tauro son trabajadores por excelencia, así que para lograr que el empleo sea estable durante el próximo año, deberán encender una vela amarilla cerca de la puerta de su casa y dejar que se consuma por completo.

Géminis

Los Géminis (21 de mayo - 21 de junio) son personas sumamente divertidas, elocuentes, joviales y amables, aunque pueden llegar a ser un poco indecisas. La complejidad siempre está del lado de este signo. Para simplificar el 2026, deben realizar los siguientes rituales.

Para la buena suerte

El 2026 es tu año para tomar el camino correcto y además salir de la rutina. Para lograrlo tendrás que usar tres perfumes diferentes durante la fiesta de Año Nuevo.

Para el amor

Para que el romance, la alegría y los buenos momentos no falten, deberás colocar muchas flores en tu recámara o alrededor de tu casa.

Para el dinero

Necesitarás un billete de gran denominación en tu bolsillo, para atraer la fortuna. A las 12 en punto tienes que mostrarlo a la Luna, pues se dice que ésta te recompensará por haberla recordado.

Cáncer

Los Cáncer (22 de junio - 22 de julio) son un tanto tímidos, pero muy divertidos y con un gran humor. Les encanta la seguridad y el calor de su hogar. Para mantenerse estables, las personas con este signo deben hacer los siguientes procedimientos.

Para la buena suerte

Para deshacerte y alejarte de los problemas y complicaciones en este nuevo año, deberás prender incienso durante todo el 31 de diciembre.

Para el amor

Coloca tres velas que formen un triángulo y enciéndelas a las 12 en punto. Elige el color según lo que estés buscando: El rojo es para el amor apasionado, el rosa para un amor de ensueño y el blanco para sanar una relación.

Para el dinero

Asegúrate de tener una planta de hierbabuena en tu hogar y procura que ésta no se seque. Si la tratas con amor y respeto, te dará seguridad económica durante todo el año.

Leo

Los Leo (23 de julio - 22 de agosto) son personas generosas, optimistas y grandes líderes, además de creativos y extrovertidos. Para evitar las envidias, deberán ayudarse con estos rituales.

Para la buena suerte

Llena una bolsa pequeña de sal y colócala dentro de tu casa durante todo el 31 de diciembre. Antes de la media noche, deberás deshacerte de ella. La sal es uno de los elementos que ayudan a absorber las malas vibras y alejarlas de tu vida.

Para el amor

Todas las relaciones pasan por momentos complicados. Para borrarlos, escribe esas vivencias en un papel y quémalo para que no se repitan el próximo año.

Para el dinero

Coloca un anillo que sea de oro en la copa de champagne con la que brindarás ese día. De esta manera atraerás el dinero hacia ti y tu familia.

Virgo

Los Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) son naturalmente perfeccionistas, modestos y serviciales, además de observadores y pacientes. Estar pendientes de cada detalle puede estresarlos y provocar problemas en su salud. Para cuidar de sí mismos en este 2026, pueden hacer lo siguiente.

Para la buena suerte

Carga contigo tres cuarzos durante toda la celebración del Año Nuevo. Estos deberán ser blanco, verde y rosa, para llamar a las buenas energías. Además, otro buen augurio es bailar durante toda la fiesta.

Para el amor

Amarra una cinta roja en la foto de esa persona que quieres que te ame y duerme esa noche con la fotografía bajo tu almohada.

Para el dinero

Coloca en tu cartera un billete de cualquier valor. Deberás dejarlo ahí durante todo el año y sacarlo hasta el próximo 31 de diciembre.

Libra

Los Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) son muy sociables, delicados y con grandes dotes artísticas. Tienen encanto, elegancia y buen gusto, además de ser amables y pacíficos. Para un año exitoso, deben seguir los rituales que a continuación presentamos.

Para la buena suerte

Pide un deseo de Año Nuevo acompañado de una copa de vino espumoso. Así atraerás el éxito. Sumado a eso, vístete de blanco para atraer las buenas vibras.

Para el amor

Coloca hojas de albahaca debajo de tu almohada y duerme de esta manera. El sueño de esa noche tendrá como protagonista a la persona especial que te espera en el 2026.

Para el dinero

Da tres pequeños saltos mientras tomas de tu copa durante el brindis. Además, deberás tomarla con la mano derecha.

Escorpión

Los nacidos bajo el signo de Escorpión (23 de octubre - 22 de noviembre) son grandes amigos de la razón y buenos consejeros, tienen una personalidad fuerte y a veces son desconfiados. Para atraer la buena vibra deberán llevar a cabo estos rituales.

Para la buena suerte

Coloca un vaso de agua con un poco de jugo de limón en el centro de la sala de tu casa, durante todo el 31 de diciembre. Tira el contenido antes de que llegue la medianoche.

Para el amor

Toma un clavo de olor durante las 12 campanadas y piensa en la persona de la que estás enamorado. No digas nada, sólo visualiza su imagen con fuerza e intenta llenarte de la magia blanca del amor.

Para el dinero

Coloca monedas de diversas denominaciones en saquitos de color amarillo. Cada uno debe estar oculto en un rincón no visible de la casa y las monedas deben sustituirse por billetes a medida que el dinero empiece a llegar a tu vida.

Sagitario

Los Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) son muy alegres, joviales y estudiosos, aunque temerosos y radicales. Para atraer todo lo bueno a su vida el próximo año, deben hacer lo que se indica a continuación.

Para la buena suerte

Enciende una vela de color amarillo y otra de color verde unos minutos antes de las 12 de la noche. Después, apágalas mientras piensas en tus principales metas para este nuevo año.

Para el amor

Deberás dar el primer abrazo del Año Nuevo, a cualquier persona que pertenezca al sexo opuesto (o del mismo sexo, como prefieras), para tener suerte en el amor.

Para el dinero

Coloca un arreglo conformado por manzanas rojas y doradas, rodeadas de billetes y monedas, al centro de la mesa durante la cena de Año Nuevo.

Capricornio

Las personas nacidas bajo el signo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) son ambiciosas, decididas y cuidadosas, además de persistentes y fiables. Para cumplir sus propósitos en este 2026 tienen que seguir lo que se indica a continuación.

Para la buena suerte

El día 31 realiza una limpieza en toda la casa, eliminando todo lo que ya no sirve y así recibirás el año con tu hogar totalmente limpio. Esto simboliza que estás eliminando todas las malas vibras y los pensamientos negativos que no te dejan avanzar.

Para el amor

Coloca tres limones verdes dentro de una copa de vidrio limpia. Asegúrate de que entren por completo, para que no se salga la energía. Ponla en tu habitación y cuando los limones se empiecen a poner amarillos, cámbialos.

Para el dinero

Coloca en dos litros de agua un poco de aguardiente, miel y canela. Hierve la mezcla y deja enfriar. Después báñate con este líquido durante tres noches seguidas, hazlo del cuello para abajo.

Acuario

Los Acuario (20 de enero - 19 de febrero) se caracterizan por ser altruistas y siempre ayudar a los demás, son muy honestos y tienen una gran fuerza de convicción. Para un 2026 lleno de éxitos, tienen que realizar estos rituales.

Para la buena suerte

Enciende todas las luces en tu casa y déjalas así hasta después de la medianoche. También deberás abrir las puertas para dejar entrar las buenas vibras del Año Nuevo.

Para el amor

Coloca una vela blanca en un tazón y enciéndela. Añade azúcar y miel y repite tres veces: Hoy atraigo el amor a mi vida y llegará a mi corazón muy pronto. Repítelo durante siete noches, a partir del 31 de diciembre.

Para el dinero

Consigue 12 velas y prende cada una de ellas en el primer día de cada mes. Pide que tengas prosperidad económica y deja la vela prendida hasta que se consuma.

Piscis

Los nacidos bajo el signo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo) son muy románticos, cariñosos y amables, aunque un poco despistados. Para que la fortuna esté de su lado en el Año Nuevo, tienen que hacer lo siguiente.

Para la buena suerte

Sube un escalón por cada campanada del reloj. Si en tu casa no hay escaleras, hazlo con una silla. Esto representa el ascenso en todos los aspectos personales.

Para el amor

Coloca aceite de almendras, almizcle, siete pétalos de rosas rojas y un poco de miel dentro de un frasco de vidrio. Mezcla bien y átalo con una cinta roja. Colócalo debajo de tu cama durante una semana.

Para el dinero

Coloca un billete o moneda en tu zapato derecho. Esto te ayudará a tener prosperidad económica durante todo el año.

Rituales del Año Nuevo Chino

En el horóscopo chino, el 2026 será el año del Cerdo de tierra. Según los astrólogos, el amor y la generosidad estarán en el aire. Se impondrá una tendencia a sacrificar el interés personal en beneficio de los seres queridos y serán tiempos de conciliación.