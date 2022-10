¡Cuidado con las energías negativas, pueden causarte mucho daño!

¿No han oído estas quejas y reclamos?: “La gente me envidia, tengo peleas con todo el mundo, están hablando mal de mí y no sé cómo defenderme, me quieren perjudicar en mi trabajo, mi pareja”, y muchos lamentos similares.

La solución está al alcance de todos, pero tiene que surgir de adentro. Resulta más fácil decir: “voy a usar tal amuleto para protegerme o voy a tratar de cambiar a los demás”, en vez de proponerse: “voy a tratar de cambiar yo”.