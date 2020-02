Piscis – Viernes 7 de febrero de 2020: se abre una puerta que estuvo cerrada

Salud Si te sientes bien con el régimen actual de vida que estás teniendo continúalo así y no te dejes impresionar por dietas fantasmas o por personas que lleguen a tu lado con curas improvisadas. Escucha la voz de tu organismo y sigue tu intuición.

Trabajo

No hay nada mejor que un empleo que esté de acuerdo con tu naturaleza para hacerte sentir bien y útil. Si estás en medio de una situación similar, felicidades, si no lo has conseguido lucha por lograrlo, está en juego tu realización personal en este mes de cumpleaños.