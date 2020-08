Piscis - Viernes 7 de agosto: te liberas de las resistencias familiares

Pronóstico del día: la naturaleza, la luna y la carta, indican que la presencia de energías variadas en el día, te indican que las acciones y movimientos que has hecho en recientes días, hoy te presentan oportunidades para equilibrarte con otras partes de ti que no querías atender, pues el agradecimiento de alguien hacia ti, te lleva a apreciar lo que no podías valorar de ti mismo, cambiando tu energía a positivo.