Piscis – Viernes 5 de julio de 2019: la energía de la Luna te sacude fuertemente

Se abren caminos nuevos en tu vida amorosa y alguien ausente planea regresar a tu lado. No confíes plenamente en su arrepentimiento sino más bien concédele una segunda oportunidad, pero con reservas, hasta estar seguro o segura. No se trata de actuar con desconfianza, pues nada más ajeno a la empatía pisciana, sino de no caer nuevamente en la misma situación.