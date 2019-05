Piscis – Viernes 3 de mayo de 2019: la ansiedad puede perjudicarte

Si hoy te guías por lo que ves o las apariencias solamente podrías estar llegando a conclusiones poco afortunadas y creer cosas que no son ciertas, sobre todo en el aspecto amoroso.

Aunque hayas sufrido decepciones recientes en tu vida sentimental el amor presente ahora en tu vida todo lo sana. Una persona en tu empleo no te inspira confianza. Evítala para no complicarte, pero no comentes tus impresiones personales con otros compañeros.