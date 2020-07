Piscis – Viernes 3 de julio de 2020: llegan solución a tus problemas

Noticiero astrológico: La Luna se encuentra en Sagitario, un signo del elemento fuego y la vibración de hoy es del 5, la que indica la intuición refinada y sutil, por lo que no te debes de asombrar si tienes sueños o descubre cosas que hasta estos momentos te parecía evidentes pero que no las habías resuelto. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados.

Trabajo

Estás en medio de un “impasse” puesto que no tienes en tus manos todos los trabajos a los que estás acostumbrado. No te angusties, todo ocurre dialécticamente y lo que ahora escasea, luego lo recuperarás con creces. Tranquilo, el empleo no faltará.