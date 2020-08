Piscis - Viernes 28 de agosto del 2020: piensas que alguien te observa de más

Eres uno de los signos que siente con mayor fuerza la influencia de las combinaciones de energía en el día a día, por eso, observas con mayor detalle todo tu entorno, no toleras que la gente hable de lo que desconoce de ti.

Te defendiste como todo un valiente ante una persona que te hizo sentir menos. Hoy sientes que puede estarte persiguiendo o viéndote a través de las redes sociales. Solo es paranoia, no corres peligro.

No te será difícil reconocer que puedes estarte enamorando. Sin embargo, de eso a que, des un paso adelante, hay mucha diferencia.

DINERO

Te cuesta mucho trabajo admitir que no sabes decir que no. Hay una persona que solamente está queriendo ver qué decisiones tomas para fastidiarte. Se alejará, no tengas miedo. Mientras tanto guarda tu distancia. Es un día tenso.