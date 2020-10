Piscis - Viernes 23 de octubre del 2020: contemplas la victoria con mucho agradecimiento

Como signo de agua, de pronto es complicado que las personas comprendan tú andar, pues de pronto estarías sintiéndote incongruente e incapaz de ser como los demás quieren. Ha sido una constante que te precede, pues ahora la luna creciente incrementaría que tu sabiduría para no sentirte en complicaciones futuras.

Sin embargo, para tu sorpresa no está de más decir, que haces muy bien tu trabajo y que pronto recibirás recompensas. Al menos eso avecina Mercurio, que está más potente que antes.

AMOR

Es el trígono entre Venus y Saturno el que te pone feliz, al menos por un buen momento durante el día. La armonía que caracteriza dicho aspecto de ambos planetas, se notará mucho antes de lo que piensas. No te sientas mal si de pronto te conocen y sienten que has estado en su vida antes. La incomodidad podría ser evidente pero no es tan mala como pinta.