Piscis – Viernes 21 de junio de 2019: el solsticio anuncia una realidad diferente en el amor

No hay nada imposible para ti si realmente deseas sacar adelante tu economía o situación laboral. Un aviso: con tu regente retrógrado estás en un tono muy impresionable, y podrías ser víctima de chantajes y manipulaciones sentimentales ¡no te dejes envolver por los oportunistas!



Amor

El solsticio llega con una enseñanza para ti, Piscis. Ante la duda, mejor calla. No tendrás que arrepentirte de una palabra no dicha. Descubrirás el poder del silencio y la tolerancia cuando se trata de aclarar una cuestión sentimental. Vibras en un tono apasionante que derrite corazones, pero también te derriten a ti si no te pones firme a la hora de enfrentar tu destino sentimental.