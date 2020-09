Piscis - Viernes 18 de septiembre del 2020: podrías sentir momentos de debilidad

Comenzaste a ser demasiado exitoso en algo, pero las exigencias del éxito te están quitando fortaleza física. Recuerda que ser demasiado exigente con tu cuerpo, podría hacerte sentir que no puedes continuar sobre la misma línea de fortuna. Al final del día te recuperas.

Pronóstico del día : hoy la luna se pone más a tu favor que con algunas otras personas, de pronto te ves inmiscuido en altibajos e impertinencias, pues tus palabras no han sido adecuadas. Cuando te sientes en debilidad, atacas a todos a tu alrededor, sin mirar siquiera si tienen culpa.



AMOR

No es el mejor momento para sostener relaciones de ningún tipo, ni siquiera amistosas, estás en un momento no muy grato, como para que seas hostil con otros. No siempre puedes tener armonía a tu alrededor, por lo que estarás mucho mejor solo, al menos por un periodo corto de tiempo. Manejarás adecuadamente tu comportamiento, mientras estés contigo.