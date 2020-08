Piscis - Viernes 14 de agosto de 2020: librarás confrontaciones que no pediste

Una mujer, ha hecho que te sientas inconforme con sus palabras, sobre todo por la dualidad en ellas, principalmente han querido moverte de tu centro, pero hoy no será ese día.

AMOR Habrá un poder supremo de amor como pocas veces lo has sentido, mientras algunas fuerzas externas intentan hacer que te desmorones, la realidad es que hay otros que te hacen sentir en plenitud, hay personas confrontándose todo el tiempo, pero debes levantarte por encima de tus impulsos para demostrarte las capacidades que te hacen único.

DINERO

Eres libre económicamente, has sostenido una racha positiva, tengas o no trabajo, es un día que te indica que pase lo que pase eres bendecido pues al ser un espíritu sabio, sabrás como encontrar soluciones a pesar del caos, pero en este caso no es así, estás mayormente en prosperidad.