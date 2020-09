Piscis - Viernes 11 de septiembre de 2020: deberás ser más paciente de lo normal

Altibajos pesan en tu energía, te estas conectando con la revolución del cambio de los signos y no es algo que hayas decidido. Al ser un signo de agua, conectas con mayor facilidad hacia la intuición y los deseos propios y de los demás, pero debes ser más paciente, para obtener lo que te corresponde sin reclamo.

Pronóstico del día : la luna está depurando todo lo que no necesitas, por eso sentirás incluso mareos, nauseas o problemáticas estomacales.



AMOR

No descartas el amor a pesar de que no querías tocar el tema en mucho tiempo. Una persona está haciendo que consideres darle entrada, pero llevas tanto tiempo sin hacerlo, que tu confianza se verá expuesta. Pensarás que no todo es creíble evitando que te acerques a quien si pretende ser bueno contigo.