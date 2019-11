Piscis – Sábado 9 de noviembre de 2019: una verdadera revolución sentimental

Tus deseos de acoplar las necesidades de tu pareja a tus inquietudes internas son muy fuertes en este sábado en que la Luna transita por el elemento fuego. Lo que te suceda en el terreno amoroso será excelente si lo tomas como una experiencia para mejorar tu relación actual y no como pretexto para encontrar faltas y discutir.

Amor Los tránsitos planetarios actuales crean un marco de independencia y libertad a tu alrededor que te colocarán en una posición favorable a la hora de exigir lo que quieres en tu intimidad. No esperes más y actúa con la sensibilidad pisciana que te caracteriza y aparta de tu mente el temor y la timidez.

Trabajo ¡Atención, Piscis! Las combinaciones planetarias de tu regente Neptuno unidas al tránsito de la Luna por el elemento fuego pueden crear algunos momentos de confusión que debes evitar para no envolverte en situaciones que causen malentendidos entre tú y tus compañeros de trabajo.

Dinero y fortuna Si no recibes un pago o dinero no te desesperes pues se trata de una demora temporal. Tal vez sea lo mejor pues con los impulsos astrales presentes podrías malgastarlo en compras innecesarias o superfluas. Toma lo que te está sucediendo como experiencias y nunca como fracasos.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este sábado: moderado a intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el impulso energético que estás recibiendo en estos momentos y que te estimula y activa la inteligencia

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Piscis: dejarte llevar por una murmuración o un chisme y tomar una mala decisión.

¿Qué debo evitar?: el tono nostálgico que puede entristecerte.

Frase del día: no basta con tener una buena idea, si no se pone en práctica equivale a no haber tenido ninguna.