Piscis – Sábado 9 de mayo de 2020: te sentirás muy entusiasmado en todo

Sin embargo, no olvides que aunque tu regente Neptuno está directo, Plutón sigue retrógrado, y suelen ocurrir algunos inconvenientes que no habías considerado todavía.

Salud Escucha los ritmos de tu cuerpo, Piscis. No te sientas culpable por dormir un poco más de la cuenta, si es lo que tu organismo está pidiendo.

Trabajo Si no te sientes del todo realizado en tu actividad laboral presente y te ofrecen una alternativa a tu empleo actual no debes rechazarla.



Dinero y fortuna

No te desanimes por un inconveniente económico transitorio. Si esperabas algún dinero, cheque o pago y no te llega a tiempo no te inquietes. Probablemente se trata de alguna traba burocrática sin mayores consecuencias.