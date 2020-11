Piscis - Sábado 7 de noviembre del 2020: tratarías de ganarle al tiempo para que ganes un proyecto

La plenitud estaría a punto de llegar en forma de buenas noticias, no dejes que todo se ponga en negatividad, pues posiblemente encontraste la clave para salir adelante con la energía de la Luna que estaría alejándote de las malas rachas. Recibe desde casa todo lo que sea positivo.

Pronóstico del día: posiblemente eres una persona que no estarías de acuerdo con la injusticia hacia otros. Recurre de manera próspera a la bondad, por ello estarías haciendo todo lo posible por tenderle la mano a alguien que te ha ayudado en el pasado. No sufras lo que no te corresponda, solo actúa como mejor te parezca.