Piscis – Sábado 7 de diciembre de 2019: una situación sentimental diferente

No te involucres en líos ajenos ni te metas en cosas que no te atañen directamente porque podrías estar dejándote conducir por personas cargadas de problemas que solamente ven el lado pesimista de la vida y son muy negativas. Los detalles requieren tu atención extra.

Sin embargo, en otro orden de cosas, el estupendo trino de Neptuno con Marte augura lo mejor. Vas a enfrentarte nuevas oportunidades para crecer en tu vida económica y social, pero no te desesperes tratando de hallar soluciones inmediatas a tus asuntos pendientes. Te aguardan reencuentros intensos y la posibilidad de un romance que te reviva y alegre.

Amor Hay un tono sensible en tu entorno, pisciano, podrás lograr la felicidad de quienes te rodean y amas. Al hacerlo te sentirás realizado y bien contigo mismo pues no te importará lo que pudo haber pasado, ahora encauzas tu energía en la dirección correcta y el amor se vuelve algo presente en tu vida.

Salud Mucho cuidado si vas a caminar por sitios donde hay nieve, agua, líquidos derramados o superficies resbaladizas ya que estás propenso a las caídas por una posición astral de Júpiter en un aspecto algo controversial en tránsito por el elemento tierra. No te apresures y no habrá problemas.

Trabajo No todo va a ser tan fácil como te han dicho, pero aún así saldrás adelante. Tus capacidades para enfrentar y resolver exitosamente lo inesperado se pondrá de relieve.

Sobre todo, no pierdas la calma y combina tu intuición con la realidad. Lo que sucede siempre conviene y eso lo sabes tú, pisciano, por experiencia propia.

Dinero y fortuna Toma precauciones para evitar que tu dinero se esfume de tus manos. Una idea que parece brillante quizás no sea tan buena. Infórmate antes de arriesgar tus ahorros.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este sábado: moderado a intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el fortalecimiento de tu sexto sentido y tu capacidad imaginativa.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Piscis: apresurarte a tomar decisiones que no has analizado previamente.

¿Qué debo evitar?: los encuentros con personas que no aportan nada positivo a tu vida.