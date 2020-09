Piscis - Sábado 5 de septiembre del 2020: aprenderás a recibir

Pronóstico del día : la carta del carro, además de la energía lunar, hacen que recibas lo que has merecido por tu esfuerzo y capacidad para ser una extraordinaria persona.

Hay quienes critican tu actitud sin duda, pero no en un día como este, pues esas críticas pasaran de lado sin afectarte realmente.

AMOR Considera como un agradecimiento divino, que hoy te encuentres con quienes si te valoran y aprecian. Estabas confundido, pues recientemente una pérdida te había hecho sentir que no contabas con nadie.

SALUD Has sentido ligeros altibajos en tu salud, ahora es tu estómago el que resiente el estrés y preocupaciones diarias. Recurrir a la herbolaria es precisamente lo que te hace sentir en plenitud.

DINERO El dinero ha sido constante, no siempre como tú deseas, la ventaja es que tendrás lo suficiente para pagar tus cuentas e incluso seguir ayudando a los demás.

Básicamente hoy quieres hacer una labor altruista, más apegada hacia los animales. Lo has venido pensando, pero las circunstancias no han sido las adecuadas. Quizá hoy será el día para que la inspiración resurja y pongas tu granito de arena en defensa de los que no tienen voz.