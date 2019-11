Piscis – Sábado 30 de noviembre de 2019: atiende el llamado de tu corazón

Disfruta tu relación y lo que la vida te regala y no empieces a cuestionarte si vale o no vale la pena. Todo caerá por su propio peso. Lo más importante es que seas capaz de aprovechar la calidad del tiempo pasado junto a esa persona especial.

Ejerce tu fuerza de voluntad y no caigas en esa tentación sobre todo en este próximo me de diciembre cargado de fiestas e invitaciones.

Trabajo Trino de Mercurio con tu regente Neptuno, directo, estupendo aspecto planetario. Evita las discusiones con esos compañeros cuyas ideas y sistemas de trabajo difieren de los tuyos porque podrían causarse fricciones en tu lugar de empleo y esto no sería conveniente para ti.

Aplica tus conocimientos de una manera racional, sin mucho aspaviento ni exageración con hechos, no con palabras solamente.

Dinero y fortuna Aprovecha la buena onda ambiental en tu signo pisciano que te ayudará a reparar y reconocer errores cometidos. Procura mantener una actitud conciliatoria y no te compliques la vida con trámites legales de los cuales no sacarías nada positivo en esta etapa del año 2019.

Frase del día: no temas a la oscuridad, la vida de la semilla germina donde no llega el Sol y dentro del útero materno no hay luz, solo amor.



Predicción de pareja para hoy sábado

La mejor relación de hoy: este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo, o tu opuesto de tierra, como Virgo.

La relación más tensa: pueden surgir dificultades en tu trato con Leo o con Sagitario.

Tu compatibilidad actual: vibras muy bien con el resto de los signos de agua y también con Virgo y Tauro que son de tierra.

Si estás soltero o soltera: tu personalidad se destacará entre muchas otras personas y el mes de diciembre que comenzará mañana será un punto de partida para una relación estable y madura.