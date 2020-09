Piscis - Sábado 26 de septiembre del 2020: ser sigiloso será fundamental para lograr el éxito

AMOR

Amas lo que haces y con pasión te sientes orgulloso por ello, procura no caer en la soberbia, porque se encuentra a un paso de sostenerte. Las tentaciones están al acecho, has trabajado para no caer en ellas, no es el momento ni lo será más adelante, por eso las cosas te han salido exitosas, de lo contrario encontrarás consecuencias.