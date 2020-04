Piscis – Sábado 25 de abril de 2020: un toque alegre, un regalo inesperado

No te apresures a hacer algo que esté dudoso ya que ahora existen varias combinaciones planetarias que pueden causarte problemas, una de ellas el tránsito retrógrado de Plutón hoy sábado.

Estás en el medio de una difícil decisión sentimental y deberás ser muy cuidadoso a la hora de tomarla. No te guíes únicamente por apariencias ni emociones sino medita bien lo que vas a hacer y escucha la voz de tu corazón.

A la hora de firmar un contrato no te guíes únicamente por lo que te digan. Investiga por tu cuenta pues hay trampas a tu alrededor y debes redoblar la precaución al iniciar negocios.



Amor

Escucha la voz de tu corazón y si te sientes tentado a vivir una aventura apasionada junto a una persona que aún no conoces bien, pero que te excita mucho, no te detengas. Haz la prueba, intenta y explora, no pases por alto esta oportunidad.