Piscis - Sábado 15 de agosto de 2020: misterios e instinto acertado, te sorprenderás

Eres una persona con fidelidad hacia sus instintos, más que cualquier otro signo, pero a pesar de todo lo anterior, las dudas surgen para no sentirte enloquecido, el misterio rodeará tu día, el propósito es indagar en algo que te mantiene inquieto, para no juzgar y tener argumentos en mano sobre asuntos personales.

Pronóstico del día : pasarás por un proceso donde sientes que la oscuridad te invade, pues harás preguntas a las personas que te rodean para obtener información de alguien que te genera dudas, no te preocupes pues el sol te ilumina, de tal manera que evites caer con personas que te hagan rabiar por no recibir lo que pediste.



AMOR

Algunas cosas ocultas no relevantes, podrían hacer que pierdas la vista sobre los objetivos de relaciones en general, no es el momento para pensar en ilusiones falsas, pero si te sientes en incomodidad, es mejor no indagar algo que podría llevarte solo a supuestos y no a realidades.