Piscis – Sábado 14 de diciembre de 2019: se augura un compromiso serio

Salud Evita los atolondramientos, pisciano. No entres a ningún sitio sin mirar donde pisas porque tienes una incidencia planetaria dispuesta a los accidentes menores como caídas, resbalones o problemas similares.

Trabajo Algo en tu trabajo puede desconcertarte y hacerte sentir frustrado menguando tu entusiasmo. No te dejes arrastrar por ese sentimiento negativo y recupera tu optimismo, pues solamente así lograrás revertir positivamente esa acción.

Dinero y fortuna

Los eventos de hoy te impulsarán a tomar acción enseguida y no posponer una firma. No obstante, deberás aprovechar tu tiempo para leer minuciosamente los párrafos de todos los contratos que lleguen a tus manos a fin de no cometer errores.