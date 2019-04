Piscis – Sábado 13 de abril de 2019: atiende el llamado de tu corazón

Actúa con decisión y aprovecha la fuerza planetaria actual pues si estás buscando empleo podrías tener algunas negativas. Insiste y verás como una puerta se cierra, pero otras se abren con buenas noticias. No te des por vencido, en pocos días habrá respuestas favorables a todas esas cuestiones que te inquietan.

Amor Disfruta tu relación y lo que la vida te regala y no empieces a cuestionarte si vale o no vale la pena. Todo caerá por su propio peso. Lo más importante es que seas capaz de aprovechar la calidad del tiempo pasado junto a esa persona especial.

Salud Si una vez padeciste de problemas con el alcohol, hoy sábado debes tener muchísimo cuidado pues hay una vibración planetaria que podría colocarte de nuevo en ese camino. Ejerce tu fuerza de voluntad y no caigas en esa tentación.

Trabajo Evita las discusiones con esos compañeros cuyas ideas y sistemas de trabajo difieren de los tuyos porque podrían causarse fricciones en tu lugar de empleo y esto no sería conveniente para ti. Aplica tus conocimientos de una manera racional, sin mucho aspaviento ni exageración.

Dinero y fortuna

No es el día adecuado para establecer demandas económicas ni discusiones con tus socios o acreedores. Procura mantener una actitud conciliatoria y no te compliques la vida con trámites legales de los cuales no sacarías nada positivo pues con dos planetas retrógrados se complica un poco tu paisaje astral, pisciano.