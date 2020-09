Piscis - Sábado 12 de septiembre de 2020: hay un ángel que te cuida de cerca

Podrás tener tus propias creencias y sentir que algunas cosas existen o no, pero es un hecho que hay energías no visibles que están presentes, como por ejemplo alguien que ya transmutó y que se convierte en tu guía para poder abrir los caminos.

AMOR Por fin has desbloqueado todo lo que te hacía sentir en intranquilidad y ahora te has dado la oportunidad de abrir las puertas al amor, aunque tengas tus dudas y miedos, serás flexible junto con la otra persona y encontrarán un camino donde se sientan en calma.

TRABAJO

Sin importar el éxito que tienes, hay una serie de personas que no están de acuerdo en lo que ejerces. Evidentemente no quiere decir que estés haciendo las cosas mal, pero para algunos representa la frustración de lo poco o mucho que ellos no pueden hacer. Llegarás al éxito si te decides como lo has hecho hasta ahora.