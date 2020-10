Piscis - Sábado 10 de octubre del 2020: resurge una nueva energía con mucha potencia

Estás rodeado de las personas correctas a las cuales también inspiras. Haz lo posible por evitar que todo se ponga en tu contra, pues has logrado tener hasta ahora la certeza en las decisiones recientes. Te sientes como un joven lleno de vitalidad y eso te hará sentirte mucho más cercano a la fortuna.

Pronóstico del día : no hay como la energía lunar en ti, hace que todo se modifique favorablemente antes de lo que has pensado.

Por ello te sientes en realidad afortunado tienes la sabiduría a tu lado y la carta regente lo avala. Es mejor sentir que las cosas se encuentran en prosperidad a pesar del caos y dicho sea de paso has logrado cosas que jamás pensaste en el pasado.

AMOR Tendrás un nuevo círculo de amistades que te abren las puertas en muchos sentidos, conservas las de confianza y quizá unas los grupos pero no siempre es del todo recomendable.

Dale su lugar a quien corresponda de la manera en que te has manejado hasta ahora pues podrías herir susceptibilidades. No te enojes si de pronto hay quien se aleja inesperadamente, recuerda que a mayor luz, mayor molestia en quien no la tiene.