Piscis - Miércoles 7 de octubre del 2020: te dieron un revés emocional, pero pronto te recuperas

Fuiste muy inteligente y sabio al no hablar mal de nadie, pero te involucran en un chisme donde pierdes a alguien que considerabas un gran amigo. Con esto te das cuenta, que ni tan amigo era, pues si lo fuera no dudaría de ti.

Procura ser mucho más atento de las personas que se encuentran cerca de ti, pues ellas no son tan confiables como pensaste y tendrá que quedarte con quien siempre ha sido comprensivo contigo.

AMOR Es un año de depuración y los días de este no son la excepción, a medida que va a avanzando el tiempo te vas dando cuenta que tus logros se convierten en espinas para otros.

No debes de ser un mago para darte cuenta que no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero te sorprende que una persona en la que realmente confiaste, se esté dejando influenciar por alguien que no tiene ni pies ni cabeza.