Piscis – Miércoles 29 de enero de 2020: surgirá una situación divertida

Este día te has levantado muy comunicativo, con un tono alegre, quieres hablar con amigos y amigas que hace mucho no ves. Es el tiempo de compartir ideas, lanzarte a nuevas aventuras económicas, negocios, compras.

Si ahora no tienes una pareja estable habrá llegado el momento de explorar todas las posibilidades, pero si la tienes, evita situaciones que puedan poner en peligro tu relación y causar celos innecesarios entre ambos.

Amor La confusión e indecisión de estos días pasados da lugar a un clima de mayor tranquilidad. Comprendes que no vale la pena angustiarte por lo que ya pasó y no tiene remedio.

Trabajo Infórmate sobre diferentes tecnologías, métodos y recursos que existen relacionados con tu profesión pues este segundo mes del año que está a punto de comenzar demandará más de ti y debes convertir tu tiempo en tu trabajo en algo creativo, no simplemente en una jornada para ganar dinero.

Dinero y fortuna Pon a funcionar tu imaginación pisciana y no descartes esas ideas que te están llegando porque donde menos piensas está la oportunidad soñada para sacar adelante tus asuntos económicos y lograr esa independencia que tanto estás deseando tener para tus finanzas.

Frase del día: hay quienes nunca serán felices, no se satisfarán con nada, lloran de noche porque no ven el Sol y de día porque no ven las estrellas.





Predicción de pareja para hoy miércoles

La mejor relación de hoy: este miércoles las cosas marcharán muy bien con un signo de agua y también de tierra ambos elementos compatibles contigo.

La relación más tensa: evita polémicas con nativos del signo Leo.

Tu compatibilidad actual: es buena la onda de compatibilidad con signos de tu elemento y también con tu opuesto, Virgo.

Si estás soltero o soltera: pronto estarás viviendo una bella relación que puede tener connotaciones románticas sobre todo a medida que se inicie tu ciclo de cumpleaños en unas semanas.