Piscis - Miércoles 23 de septiembre del 2020: que nadie te quite la ilusión de tus sueños

Pronóstico del día : siempre has sido compatible con energías lunares, sobre todo por tu alta capacidad instintiva. Fluyes ahora como el agua, en un río desbocado, sabrás lo que quieres con mayor constancia y podrías sentirte bendecido por ello. Aprovecha para agradecer a cada instante lo que te rodea y así permitir que las cosas buenas sigan surgiendo para ti.



AMOR

Conforme avanzas te sientes más seguro de ser selectivo y no tener inseguridades respecto a las personas que te rodean. Actualmente has detenido tu confianza, con la única finalidad de hacer que nada te distraiga de lo que quieres obtener en esta buena etapa de tu vida. No está mal que seas ermitaño, por el contrario te alejas de las críticas persistentes para sobresalir.